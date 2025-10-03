Joana Marques vai lançar espetáculo "Em Sede Própria" inspirado no caso Anjos

As notas tiradas pela humorista Joana Marques durante o julgamento do caso Anjos vão servir para espetáculo sobre eventos do último ano, anunciou a apresentadora das Três da Manhã da Renascença.

Joana Marques ficou esta sexta-feira a saber que foi absolvido no caso em que o grupo musical Anjos exigia uma indemnização da um milhão de euros, devido a um vídeo publicado nas redes sociais a brincar com uma atuação em que o duo cantou o hino nacional.

Em entrevista à Renascença, Joana Marques revelou que as peripécias em torno do processo judicial vão dar um espetáculo. O título já está escolhido: "Em Sede Própria".

"Estive a observar durante aquelas horas todas, a tomar notas, e agora eu acho que tenho o material suficiente para um espetáculo que espero lançar muito em breve", adiantou a humorista.



"Já tenho o tema, são as coisas que aconteceram neste último ano, agora contadas na minha perspetiva, porque eu acho que passámos muito tempo, e ainda bem, a ouvir a perspetiva dos queixosos, neste caso do Nelson e do Sérgio Rosado, e deram entrevistas longas sobre isto", sublinhou a humorista.