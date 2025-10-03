Menu
  • Noticiário das 23h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
Joana Marques vai lançar espetáculo "Em Sede Própria" inspirado no caso Anjos

03 out, 2025 - 21:48 • Redação

Notas tiradas durante o julgamento por Joana Marques, apresentadora das Três da Manhã da Renascença e autora da rubrica Extremamente Desagradável, resultaram no espetáculo "Em Sede Própria", com quatro datas marcadas para maio de 2026, no Porto e em Lisboa.

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"
Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

As notas tiradas pela humorista Joana Marques durante o julgamento do caso Anjos vão servir para espetáculo sobre eventos do último ano, anunciou a apresentadora das Três da Manhã da Renascença.

Joana Marques ficou esta sexta-feira a saber que foi absolvido no caso em que o grupo musical Anjos exigia uma indemnização da um milhão de euros, devido a um vídeo publicado nas redes sociais a brincar com uma atuação em que o duo cantou o hino nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, Joana Marques revelou que as peripécias em torno do processo judicial vão dar um espetáculo. O título já está escolhido: "Em Sede Própria".

"Estive a observar durante aquelas horas todas, a tomar notas, e agora eu acho que tenho o material suficiente para um espetáculo que espero lançar muito em breve", adiantou a humorista.

"Já tenho o tema, são as coisas que aconteceram neste último ano, agora contadas na minha perspetiva, porque eu acho que passámos muito tempo, e ainda bem, a ouvir a perspetiva dos queixosos, neste caso do Nelson e do Sérgio Rosado, e deram entrevistas longas sobre isto", sublinhou a humorista.

Joana Marques absolvida no processo movido pelos Anjos

Pedido de indemnização

Pedido de indemnização

Joana Marques absolvida no processo movido pelos Anjos

Defesa confirma veredicto de absolvição integral d(...)

Joana Marques recorda que, durante o julgamento, tirou "muitas notas" sobre o que ia acontecendo, e até chegou a merecer o reparo das advogadas dos Anjos por causa disso.

"A certa altura até me lembro que as advogadas dos Anjos acharam muito mal eu estar ali em tribunal a tirar notas. Não sabia que não se não se podia, mas tirei, de facto, porque eu achei aqueles quatro dias muito divertidos, apesar de intensos, de estarmos ali a discutir uma coisa séria, eu acho que vejo sempre as coisas com esta lente do que é que pode ter graça, eu e qualquer humorista", afirma a locutora das Três da Manhã da Renascença e autora da rubrica/podcast Extremamente Desagradável.

Joana Marques considera a absolvição no processo movido pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, dos Anjos, "uma vitória de toda a gente".

O espetáculo "Em Sede Própria" estreia a 8 e 9 de maio de 2026 na Super Bock Arena, no Porto.

Seguem-se mais duas datas a 22 e 23 de maio de 2026, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

