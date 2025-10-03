Juan Gabriel Vásquez: “A única tarefa do escritor é contar aquilo que nem o jornalista, nem o historiador podem contar”

É uma das vozes mais firmes da literatura latino-americana. O escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez tem um novo livro acabado de chegar às livrarias portuguesas. “Os nomes de Feliza” (Ed. Alfaguara) é um romance sobre uma artista colombiana cujo nome, o autor ouviu, pela primeira vez, ao ler uma crónica do escritor Gabriel Garcia Marquez.

De passagem por Lisboa, Vásquez conta ao Ensaio Geral da Renascença que descobriu Feliza “ao ler um artigo que Garcia Marquez escreveu sobre ela, uma semana depois da sua morte”.

“Ela morreu em circunstâncias estranhas e imprevisíveis, enquanto jantava com Garcia Marquez e outros amigos, em janeiro de 1982. Garcia Marquez publicou um artigo onde começava por dizer ‘A escultora colombiana Feliza Bursztyn morreu de tristeza, num restaurante de Paris’”.

Esta frase do Prémio Nobel da Literatura inquietou Juan Gabriel Vásquez, como conta no livro. Leu-a, tinha 23 anos, “estava em Paris e nunca tinha ouvido falar de Feliza Bursztyn”, diz espantado.

Isso levou-o a uma imensa interrogação: “Só pensei, mas porquê? Porquê de tristeza?!”. Este romance que agora é traduzido por Guilherme Pires é a “investigação” sobre essa pergunta.

Juan Gabriel Vásquez, que pela primeira vez escreve um romance sobre uma mulher, admite que esta não é uma biografia convencional. “Acho que é um romance, porque usa a imaginação, não para inventar factos biográficos, mas sim para os interpretar”, explica.

Tenta com este livro desvendar os detalhes da vida desta artista colombiana que questionou as convenções. No seu processo de escrita, Vásquez admite que usa sempre as ferramentas do jornalismo e que em último lugar fica o escritor.

“Com o tempo percebi que é o meu método é: primeiro, um ato de jornalismo, depois, como os meus romances decorrem no passado, entra um historiador que faz o trabalho de arquivos, verifica o que se passou socialmente, procura documentos, e, em terceiro lugar, chega o escritor. A única tarefa do escritor é contar aquilo que nem o jornalista, nem o historiador podem contar. É assim que se constrói este livro”.

“Os nomes de Feliza” é uma obra que mostra uma vida cheia de percalços de alguém que sempre procurou a liberdade. “Ela era filha de judeus que por acaso estavam na Colômbia quando Hitler subiu ao poder e ficaram na Colômbia prevendo as dificuldades que teriam na Europa. Isso faz com que Feliza seja colombiana, como poderia ser outra coisa qualquer. Mas isto deu-lhe um lugar de estranheza na Colômbia”, diz o autor.

Na vida, o apelido de origem judaica foi sempre um lugar de equívocos e Vásquez explica isso no livro. “Os jornalistas que a entrevistaram escreviam, constantemente, mal o seu nome. Feliza está mal escrito no tumulo dela. Ao longo da sua vida, o seu nome foi fonte de mal-entendidos”, conta.

“Esta certeza que todos temos de saber como nos chamamos, no caso dela, nem sequer existia! Isso tornou-se para mim, uma metáfora do seu lugar no mundo que era instável e precário”, relata Juan Gabriel Vásquez que assim justifica o título do livro.

Multipremiado, Vásquez volta assim a ter um livro onde também conta a história da sua Colômbia, mas desta vez através do olhar de uma mulher. Relatar do “ponto de vista de uma mulher é diferente”, reconhece o escritor. “O que teve de enfrentar Feliza como artista, é diferente do que teria enfrentado um artista masculino”, sublinha.

“A nenhum artista homem pediriam para escolher entre ser pai ou ser artista! Ela teve de decidir! Isto dá-te uma história da Colômbia que seria diferente se fosse contada pelo olhar de um homem”, afirma Vásquez.

“Os nomes de Feliza” é um livro com tradução de Guilherme Pires e que está editado pela editora Alfaguara.