Morreu a atriz britânica Patricia Routledge, protagonista de "Cuidado com as Aparências"

A atriz britânica Patricia Routledge, que se destacou como protagonista da série da BBC "Cuidado com as Aparências", morreu esta sexta-feira, aos 96 anos, anunciou o agente, Max Massenbach.

"Estamos profundamente tristes por anunciar a morte de Patricia Routledge, que partiu em paz enquanto dormia esta manhã, cercada de amor", afirmou numa mensagem citada pelos meios de comunicação britânicos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Mesmo aos 96 anos, a paixão de Patricia [Routledge] pelo seu trabalho e pelo público nunca diminuiu, assim como pelas novas gerações que continuaram a encontrá-la através dos seus adorados papéis televisivos. Ela fará muita falta àqueles que lhe são mais próximos e aos seus admiradores em todo o mundo", conclui Massenbach.

Da carreira de mais de 70 anos, a "sitcom" "Cuidado com as Aparências" determinou a sua popularidade e foi um dos formatos cómicos mais bem sucedidos na televisão britânica.

Nascida em Cheshire, o nome de Patricia Rutledge ganhou dimensão global na década de 1990, com a sua interpretação de Hyacinth Bucket, a dona de casa "snob" de classe média baixa inglesa, na série de comédia "Cuidado com as Aparências", produzida pela BBC entre 1990 e 1995, e que a SIC estreou em Portugal.

A atriz, porém, somava já dezenas de anos de trabalho nos palcos e na televisão, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos.

A BBC recorda esta sexta-feira em particular as suas interpretações dos monólogos do dramaturgo Alan Bennett, "Talking Heads", e da detetive Hetty Wainthropp, na série da BBC One.

A carreira começou pela Universidade de Liverpool, em 1929, e depois na Bristol Old Vic Theatre School e na Guildhall School of Music. Estreou-se como atriz em 1952, em "Sonho de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare, numa produção da Liverpool Playhouse.

Na década de 1950, afirmou-se nos teatros do West End, em Londres, em produções como "The Duenna", opereta de Thomas Linley, "Comédia de Enganos", de Shakespeare, e "Zuleika", um musical de Peter Tranchell.

Em 1968, ganhou o Tony de Melhor Atriz em Musical, na Broadway, por "Darling of the Day". Em 1988, o seu trabalho em "Candide", de Leonard Bernstein, valeu-lhe o Prémio Laurence Olivier, o mais alto do teatro britânico.

Entre as muitas produções televisivas que protagonizou contam-se "Uma Mulher Sem Importância" (1982), "Victoria Wood" (1985-1986), "Hildegard of Bingen" (1994), "Hetty Wainthropp" (1996-1998). .

No cinema, foi vista em filmes como "To Sir, with Love" (1967), com Sidney Poitier, e "If It"s Tuesday, This Must Be Belgium" (1969), "Girl Stroke Boy" (1971).

A Sociedade dos Teatros de Londres, por seu lado, anunciou que as salas de espectáculos da capital britânica vão baixar a intensidade das suas luzes, em memória da atriz, durante dois minutos, na próxima terça-feira, às 19h00. Patricia Routledge foi nomeada oficial, comandante e dama da Ordem do Império Britânico.