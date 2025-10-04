Domingo há festa no MAAT com entrada gratuita

Além desta grande escultura de luz que ocupa a chamada “sala oval” do MAAT, a exposição mostra também outros trabalhos do artista, nomeadamente instalações sonoras e de vídeo.

No museu da Fundação EDP, o público vai poder ver “uma instalação com quase 35 metros de comprimento, constituída por quase dois quilómetros de néon ”, explica o curador, que descreve assim “um grande emaranhado” de luzes “com alguns esquemas geométricos”.

O curador Sérgio Mah explica ao Ensaio Geral, da Renascença, que se trata de uma “figura muito importante no meio cultural e artístico inglês”. “É um artista com uma obra muito singular, porque trabalha com luz”.

Uma delas, a que ocupa a sala central do MAAT, traz a Portugal a obra do artista britânico Cerith Wyn Evans . São peças de grande formato que vão iluminar os espaços do museu.

Domingo é dia de festa no MAAT. O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia , em Lisboa, está a celebrar nove anos e conta o dia todo com atividades e entrada gratuita nas novas exposições.

“A exposição é um grande desafio ao espetador e à sua perceção, aos seus estímulos sensoriais. Permite lidar com as variáveis daquilo que conseguimos ver e aquilo que ouvimos”, indica o curador em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença.

Sérgio Mah indica que Cerith Wyn Evans “é um artista que se inspira na literatura, na filosofia e na música erudita”, mas esclarece que não é preciso ter essas mesmas referências para compreender a obra do artista britânico.

“O que é particularmente importante é o efeito imediato que as obras proporcionam”, aponta. “É muito interessante ver como, por exemplo, até as crianças e os mais jovens que não têm que se preocupar em identificar essas referências ficam imediatamente fascinados pelo deslumbramento visual que as exposições proporcionam”, sublinha Mah.

A exposição intitulada “Formas no Espaço… através da Luz (no Tempo)” leva ao MAAT estas esculturas luminosas e obras sonoras. Além da mostra de Cerith Wyn Evans, o MAAT acolhe a exposição Fluxes no âmbito da Trienal de Arquitetura de Lisboa no espaço do MAAT Central e, na Praça do Carvão, dá a conhecer a instalação “Coral dos Corpos sem Norte”, do artista angolano Kiluanji Kia Henda, integrada na BoCA – Bienal de Artes.

Ao longo do dia de domingo em que a entrada será gratuita, há no MAAT também diversas atividades. Uma delas é o “Repair Café”, uma iniciativa internacional que promove a reparação gratuita de pequenos eletrodomésticos.

Sérgio Mah lembra que neste dia de aniversário do MAAT “a programação é gratuita entre as 10h00 e as 19h00”. “Existem várias exposições. Todos os espaços expositivos irão estar abertos. Haverá também atividades para diversos tipos de público, portanto, é um dia de celebração em que tentamos proporcionar um leque muito variado aos nossos visitantes”, refere o curador do MAAT .