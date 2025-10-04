"Estamos do lado certo da história": Anjos admitem recorrer da absolvição de Joana Marques

Os Anjos continuam a considerar que estão "do lado certo da história" e admitem recorrer da sentença de absolvição da humorista Joana Marques, no processo em que os cantores pediam mais de um milhão de euros de indemnização.

Em entrevista na TVI, os irmãos Rosado disseram que tentaram contactar Joana Marques e garantem ter ficado provado que o vídeo partilhado pela humorista provocou danos em 28 pessoas.

"Desde o início sempre acreditámos, e continuamos a acreditar, que estamos do lado certo da história. Lutámos por aquilo que é justo, lutámos pela verdade, pelo princípio da dignidade humana", afirmou Nelson Rosado, enquanto Sérgio defendeu que ficou provado em tribunal que "não desafinaram nem se enganaram na letra" durante a interpretação do hino que originou o vídeo.

Sobre a indemnização pedida, os Anjos revelam que apenas representam 9% do total da indemnização de mais de 1 milhão de euros pedida no processo.

"Nós não acordámos um dia e lembrámo-nos de pedir um milhão e qualquer coisa mil euros. Isso foi definido e foi encontrado com base nos prejuízos efetivos que foram, inclusivamente, apresentados em tribunal. Existem essas provas, documentais e testemunhais. Concluiu-se que foi por causa de um vídeo editado e nunca por causa da piada. Eu e o Sérgio representamos 9% desse valor. O resto é reclamado por duas empresas que sofreram danos concretos, com o cancelamento de concertos, patrocínios", indicou Nelson Rosado.

Sobre a possibilidade de recorrer da decisão, os irmãos Rosado consideram que irão analisar com as empresas que estão envolvidas no processo.

A absolvição de Joana Marques foi conhecida esta sexta-feira, com a humorista a anunciar que irá utilizar as notas tiradas durante o julgamento para um novo espetáculo, com o nome "Em Sede Própria".