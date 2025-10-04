Menu
  Noticiário das 11h
  04 out, 2025
​Joana Marques “Em Sede Própria”. Novo espetáculo

04 out, 2025 - 11:00

Neste monólogo, Joana Marques revisita (com pouca diplomacia) os incidentes causados pelo seu trabalho e vem, talvez, pedir desculpa.

A+ / A-

“Em Sede Própria” é um espetáculo intimista, onde Joana Marques nos convida a entrar no seu escritório, lugar onde surgem as (más) ideias e onde estão arquivados todos os processos que enfrentou ao longo dos últimos anos.

Sabendo que é difícil ser juiz em causa própria, Joana deixa o julgamento para os outros, e faz só de advogada do diabo. Mas não vem para se defender, vem para atacar(-se). Assumir as suas falhas, apontar os seus próprios erros, expor as suas incongruências e pedir desculpa de tanta coisa que fez (mas não dessa forma em que poderão estar a pensar).

Neste monólogo Joana vai revisitar, com pouca diplomacia, alguns dos incidentes diplomáticos causados pelo seu trabalho, ao longo dos últimos anos e falar sobre esses casos pela primeira (e última) vez.

“Em sede própria” Joana vai dar-se como culpada de ser má mãe, má filha, má amiga, má rês, no fundo, abrindo não o seu coração (que, já se sabe, não tem), mas o seu armário, para ver que esqueletos lá guarda.

“Em sede própria” é um espetáculo com apoio Renascença para ver em Lisboa e no Porto. Bilhetes... quase à venda.

Super Bock Arena, Porto: 8 e 9 maio

Coliseu dos Recreios, Lisboa: 22 e 23 maio

