Morreu artista plástico Luís Vieira-Baptista aos 77 anos

05 out, 2025 - 20:20 • Lusa

A+ / A-

O artista plástico Luís Vieira-Baptista, "pai do visionismo", morreu no sábado numa unidade hospitalar na Amadora, aos 77 anos, anunciou hoje a Galeria de Arte do Casino Estoril.

"Com uma carreira ímpar, o pai do visionismo, movimento estético que criou em Portugal [na década de 1990], deixa a marca indelével da sua vasta obra eternizada em pinturas e esculturas originais inspiradas no mar, nos oceanos e na História de Portugal. Um legado presente em vários museus, instituições, câmaras municipais e coleções privadas, em diversos países", afirma em comunicado a galeria, que realça a "estreita ligação" do artista com o grupo Estoril Sol.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A primeira exposição individual de Luís Vieira Baptista foi nesta Galeria de Arte, em 1975, e em 2017 expôs "HeArt Beats", na Galeria de Arte do Casino Lisboa.

Em 50 anos de carreira, "fez mais de 50 exposições individuais", além de ter participado em várias coletivas. A mais recente individual foi no Convento de Cristo, em Tomar, "Telesma e os Cavaleiros do Mar" (2023).

Em 2019, foi convidado pela Fundação Pavel Tretyakov para realizar uma exposição, em Moscovo, no âmbito da comemoração dos 240 anos das relações diplomáticas Portugal-Rússia.

Nascido em Lisboa, em 1954, Luís Vieira-Baptista frequentou a Sociedade Nacional de Belas Artes, onde fez o curso de Desenho com Modelo Vivo, com a orientação do escultor Quintino Sebastião.

O artista, segundo a mesma fonte, criou dois grupos artísticos, o "Visionista" e o "Artitude", vocacionado para intervir em espaços públicos e patrimoniais.

Foi condecorado com a Medalha de Mérito grau ouro da Câmara de Oeiras, em 2003, depois de edificar, junto à praia de St.º Amaro, naquele concelho nos arredores de Lisboa, o monumento escultórico "À porta do mar: nave Visionista".

No salão nobre da Fundação Marquês de Pombal, em Linda-a-Velha, desde 2017 estão obras suas em exposição permanente.

