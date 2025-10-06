EuroDreams: Veja a chave do sorteio especial desta segunda-feira

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, é composta pelos números 18 - 26 - 30 - 31 - 36 - 40 e pelo Número de Sonho 4.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.



Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.