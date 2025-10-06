Menu
Foi épico! Veja as imagens do “Anda, Paula”

06 out, 2025 - 17:37

Muito obrigado a todos os que se juntaram à Renascença para esta noite inesquecível. Dia 4 de outubro fomos todos “Paula”.

Foi uma noite épica!

A passagem do “Anda, Paula – Que é a nossa música” pelo Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi incrível e a comprová-lo estão todas as imagens que recolhemos nesta noite e que agora partilhamos consigo.
Grupos de amigos, famílias, colegas de trabalho... milhares de pessoas juntaram-se para viver uma noite única onde só importava que todos se divertissem.
À chegada ao Coliseu, a fila para entrar deixava antever uma noite de muita cantoria, dança e sorrisos que teimavam em não esmorecer.

Depois de uma entrada vertiginosa, As Três da Manhã deram início a esta noite memorável e muito esperada que saltou da rádio para o palco – agora pela terceira vez.
As surpresas estavam prometidas e cumpriram-se, primeiro, com a atuação de Luciana Abreu e depois com as participações especiais das Nonstop e dos Excesso. Durante a atuação da boy band a Ana Galvão cumpriu a promessa de fazer crowdsurfing.

Muito obrigado a todos os que se juntaram à Renascença para esta noite inesquecível. Dia 4 de outubro fomos todos “Paula” e foi épico.

Todas as fotos: Sara Falcão/RR

