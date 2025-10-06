Foi épico! Veja as imagens do “Anda, Paula”

06 out, 2025 - 17:37
Foi uma noite épica!
À chegada ao Coliseu, a fila para entrar deixava antever uma noite de muita cantoria, dança e sorrisos que teimavam em não esmorecer.
As surpresas estavam prometidas e cumpriram-se, primeiro, com a atuação de Luciana Abreu e depois com as participações especiais das Nonstop e dos Excesso. Durante a atuação da boy band a Ana Galvão cumpriu a promessa de fazer crowdsurfing.
Muito obrigado a todos os que se juntaram à Renascença para esta noite inesquecível. Dia 4 de outubro fomos todos “Paula” e foi épico.
Todas as fotos: Sara Falcão/RR