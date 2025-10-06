Morreu Fernando Melo, ex-autarca de Valongo e antigo governador civil do Porto

O ex-presidente social-democrata da Câmara Municipal de Valongo e antigo governador civil do Porto, Fernando Melo, morreu esta madrugada, aos 89 anos, no Hospital de Santo António, confirmou à Lusa fonte do PSD.

Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo nasceu em 1936 e licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, tendo tirado a especialidade de Gastroenterologia.

Após o 25 de Abril de 1974, filiou-se do PSD, sendo o militante número 87 daquele partido.

O primeiro cargo político que exerceu foi o de presidente da Administração Regional de Saúde no Norte (ARS-Norte), seguindo-se o de Governador Civil do Porto, entre 1991 e 1993.

Em 1993, Fernando Melo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Valongo, no distrito do Porto, cargo que exerceu durante 18 anos, tendo abdicado em 2012 por motivos de saúde.

Entre outros cargos, Fernando Melo foi também presidente da Lipor -- Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto, presidente da Jurisdição do PSD Porto e membro do Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto.

A causa da morte de Fernando Melo não foi revelada.