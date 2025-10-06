Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Morreu Fernando Melo, ex-autarca de Valongo e antigo governador civil do Porto

06 out, 2025 - 13:05 • Lusa

O ex-presidente social-democrata da Câmara Municipal de Valongo e antigo governador civil do Porto morreu esta madrugada, aos 89 anos.

A+ / A-

O ex-presidente social-democrata da Câmara Municipal de Valongo e antigo governador civil do Porto, Fernando Melo, morreu esta madrugada, aos 89 anos, no Hospital de Santo António, confirmou à Lusa fonte do PSD.

Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo nasceu em 1936 e licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, tendo tirado a especialidade de Gastroenterologia.

Após o 25 de Abril de 1974, filiou-se do PSD, sendo o militante número 87 daquele partido.

O primeiro cargo político que exerceu foi o de presidente da Administração Regional de Saúde no Norte (ARS-Norte), seguindo-se o de Governador Civil do Porto, entre 1991 e 1993.

Em 1993, Fernando Melo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Valongo, no distrito do Porto, cargo que exerceu durante 18 anos, tendo abdicado em 2012 por motivos de saúde.

Entre outros cargos, Fernando Melo foi também presidente da Lipor -- Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto, presidente da Jurisdição do PSD Porto e membro do Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto.

A causa da morte de Fernando Melo não foi revelada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026