"Muito simpático e generoso". Luís Graça já trabalhou com um dos vencedores do Nobel da Medicina

"É uma pessoa reservada, mas muito simpática e generosa". É assim que Luís Graça descreve Shimon Sakaguchi, um dos três imunologistas laureados com o Nobel da Medicina esta segunda-feira.

À Renascença, o investigador e responsável pela Fundação GIMM - o Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular - mostra-se muito satisfeito com a atribuição do prémio a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Este último já assinou artigos científicos com o português e ambos os grupos de investigação já trocaram materiais experimentais.

"Ficamos entusiasmados pelo reconhecimento deste trabalho, feito na nossa área. Tive com ele há cerca de dois meses e é uma pessoa que discute o trabalho com jovens investigadores. Muito generoso no seu tempo e na disponibilidade que tem para responder a perguntas", relata Luís Graça.

O especialista destaca que os três vencedores do prémio Nobel fizeram descobertas que revolucionam a forma como o sistema imunitário pode trabalhar na defesa do corpo humano sem provocar danos nas próprias células.

O investigador explica que o sistema imunitário, apesar de proteger contra infeções e bactérias, também pode provocar dano. Por isso, "tem de haver um mecanismo que este dano afete as nossas próprias células" e foi a descoberta dessas células reguladoras que levaram à atribuição do Nobel.

Luís Graça acrescenta que esta investigação abre caminho para o tratamento de cancros e a cura de doenças associadas ao sistema imunitário, com novos medicamentos a serem desenvolvidos.

"Tem havido ação para evitar doenças causadas pelo sistema imunitário como doenças alérgicas, doenças inflamatórias ou doenças autoimunes", exemplifica.

A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta segunda-feira.

Segundo a organização, estes três cientistas fizeram descobertas importantes na área da imunologia, nomeadamente, as razões que impedem o sistema imune de atacar as células do corpo.

Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell descobriram em conjunto, em 2001, como é que algumas doenças autoimunes se formam. Já Shimon Sakaguchi descobriu, em 1995, um novo tipo de célula, que protege o corpo de doenças autoimunes.