Nick Cave é a segunda confirmação do NOS Alive 2026

Nick Cave & The Bad Seeds são a segunda confirmação do NOS Alive para 2026.

O artista australiano e a sua banda são os primeiros cabeças de cartaz a serem anunciados para o palco principal do primeiro dia do festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

O concerto decorre no âmbito do lançamento do álbum "Wild God", de 2024, que deu origem a uma digressão europeia que já passou por Portugal, em 2024, num concerto a título próprio, em Lisboa.

Já os Buraka Som Sistema foram o primeiro nome a ser confirmados para a edição do próximo ano. O grupo vai atuar no terceiro e último dia de festival.

O NOS Alive 2026 decorre entre 9 a 11 de julho. Os passes diários custam 84 euros, enquanto os passes de dois dias valem 168 euros.

O passe geral com acesso aos três dias tem um valor de 199 euros.