Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nick Cave é a segunda confirmação do NOS Alive 2026

06 out, 2025 - 14:15 • João Malheiro

Artista australiano é cabeça de cartaz do primeiro dia de festival.

A+ / A-

Nick Cave & The Bad Seeds são a segunda confirmação do NOS Alive para 2026.

O artista australiano e a sua banda são os primeiros cabeças de cartaz a serem anunciados para o palco principal do primeiro dia do festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

O concerto decorre no âmbito do lançamento do álbum "Wild God", de 2024, que deu origem a uma digressão europeia que já passou por Portugal, em 2024, num concerto a título próprio, em Lisboa.

Já os Buraka Som Sistema foram o primeiro nome a ser confirmados para a edição do próximo ano. O grupo vai atuar no terceiro e último dia de festival.

O NOS Alive 2026 decorre entre 9 a 11 de julho. Os passes diários custam 84 euros, enquanto os passes de dois dias valem 168 euros.

O passe geral com acesso aos três dias tem um valor de 199 euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026