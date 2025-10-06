Nobel da Medicina atribuído a três imunologistas

06 out, 2025 - 10:30 • João Malheiro
O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, por trabalhos importantes na área da imunologia.
A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta segunda-feira.
Segundo a organização, estes três cientistas fizeram descobertas importantes na área da imunologia, nomeadamente, as razões que impedem o sistema imune de atacar as células do corpo.
Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell descobriram em conjunto, em 2001, como é que algumas doenças autoimunes se formam. Já Shimon Sakaguchi descobriu, em 1995, um novo tipo de célula, que protege o corpo de doenças autoimunes.
"As suas descobertas são a fundação para um novo campo de pesquisa que deu aso a novos tratamentos, como no caso do cancro e nas doenças autoimunes", lê-se no texto oficial.
Este é o primeiro dos Nobel a ser anunciado, seguindo-se nos próximos dias os galardões relativos à Física, Química, Literatura, Ciências Económicas e da Paz.
No ano passado, este galardão foi atribuído a Victor Ambros e Gary Ruvkun, pela descoberta do microRNA.
O Prémio Nobel de Medicina foi atribuído 116 vezes a um total de 25 laureados. Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.