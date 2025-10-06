Menu
  • Noticiário das 16h
  • 06 out, 2025
Sting regressa a Portugal com a Renascença em 2026

06 out, 2025 - 16:00 • Redação

Concerto está marcado para a Figueira da Foz, a 17 de julho.

O cantor Sting vai regressar a Portugal, em 2026.

O britânico - antigo vocalista dos The Police - marcou concerto para 17 de julho de 2026 na Figueira da Foz, na Praia do Relógio.

O espetáculo faz parte da digressão mundial "Sting 3.0", em que o artista surge em "trio", acompanhado do guitarrista Dominic Miller e do baterista Chris Maas.

Os bilhetes para este concerto - com apoio Renascença - tem venda anunciada para sexta-feira, às 10h00, no site oficial do artista. No entanto, os membros do clube de fãs de Sting terão acesso a uma pré-venda já na terça-feira.

O preço dos bilhetes varia entre os 60 e os 120 euros.

