Tendência para o exercício físico é transmitida de pais para filhos, indica estudo

A tendência para o exercício físico, sob uma perspetiva comportamental, metabólica e molecular, é transmitida de pais para filhos através do microRNA do espermatozoide, conclui uma investigação da Universidade de Nanjing, na China, realizada em ratos.

Um artigo publicado hoje na revista Cell Metabolism descreve a transmissão de pais para filhos destas habilidades atléticas através do microRNA do espermatozoide (pequenas moléculas de RNA que regulam a expressão genética). .

Que o exercício melhora a aptidão física e o perfil metabólico das pessoas, reduzindo o risco de doenças, e que essas características são transmitidas de geração em geração, era consensual na comunidade científica, mas eram desconhecidos os mecanismos moleculares pelos quais o exercício paterno influencia os fenótipos dos filhos.

Agora, os cientistas da Universidade de Nanjing descobriram que ratos descendentes de pais fisicamente treinados apresentam uma adaptabilidade intrínseca ao exercício e parâmetros metabólicos aprimorados em comparação com aqueles com pais sedentários.

A publicação destaca tratar-se da primeira evidência de que os microRNAs dos espermatozoides atuam como portadores de informações epigenéticas, permitindo a transmissão intergeracional da capacidade de exercício paterna e da saúde metabólica.

Este microRNA atua em embriões iniciais após a fertilização, "formando uma via molecular coerente através da qual a resistência induzida pelo exercício e a adaptação metabólica são transmitidas para a próxima geração através de um eixo regulatório intergeracional", observam os autores.