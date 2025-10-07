Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 07 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nobel da Física vai para três cientistas por trabalhos em mecânica quântica

07 out, 2025 - 10:50 • João Malheiro

Segundo o comité, o trabalho destes cientistas "revelou a mecânica quântica em ação a uma escala macroscópica".

A+ / A-

O Prémio Nobel da Física vai para John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis pela descoberta do tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico.

A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta terça-feira.

Segundo o comité, o trabalho destes cientistas "revelou a mecânica quântica em ação a uma escala macroscópica".

"Os vencedores do Nobel da Física deste ano tornaram possível oportunidades para desenvolver a próxima geração da tecnologia quântica, incluindo a criptografia quântica, computadores quânticos e sensores quânticos", refere, em comunicado.

No ano passado, o Nobel tinha sido entregue a a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton pelo trabalho fundamental em tecnologia de redes neurais artificiais de aprendizagem.

Este é o segundo dos Nobel a ser anunciado, depois do da Medicina ser conhecido, esta segunda-feira. Nos próximos dias os galardões relativos à Física, Química, Literatura, Ciências Económicas e da Paz.

O Prémio Nobel da Física foi atribuído 118 vezes. Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 07 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026