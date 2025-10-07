Nobel da Física vai para três cientistas por trabalhos em mecânica quântica

07 out, 2025 - 10:50 • João Malheiro
O Prémio Nobel da Física vai para John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis pela descoberta do tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico.
A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta terça-feira.
Segundo o comité, o trabalho destes cientistas "revelou a mecânica quântica em ação a uma escala macroscópica".
"Os vencedores do Nobel da Física deste ano tornaram possível oportunidades para desenvolver a próxima geração da tecnologia quântica, incluindo a criptografia quântica, computadores quânticos e sensores quânticos", refere, em comunicado.
No ano passado, o Nobel tinha sido entregue a a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton pelo trabalho fundamental em tecnologia de redes neurais artificiais de aprendizagem.
Este é o segundo dos Nobel a ser anunciado, depois do da Medicina ser conhecido, esta segunda-feira. Nos próximos dias os galardões relativos à Física, Química, Literatura, Ciências Económicas e da Paz.
O Prémio Nobel da Física foi atribuído 118 vezes. Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.