"Por favor, parem de enviar vídeos do meu pai". Filha de Robin Williams lamenta inteligência artificial

A filha do ator norte-americano Robin Williams, Zelda Williams, pediu esta segunda-feira para que parassem de lhe enviar vídeos gerados por Inteligência Artificial (IA) do seu pai, que se suicidou, em 2014, aos 63 anos ao mesmo tempo que batalhava contra uma depressão.

"Por favor, parem de me enviar vídeos feitos por IA do meu pai", publicou Zelda nas histórias da rede social Instagram.

"Se tens alguma decência, para de fazer isso com ele e comigo, com toda a gente até, parem. É parvo, é um desperdício de tempo e de energia e, acreditem em mim, NÃO é o que ele quereria", continua a atriz nova-iorquina Williams.

Esta não é a primeira vez que Zelda opõe-se ao uso da IA, já que defende que este mecanismo é redutor ao legado do pai e qualquer outro artista. "Parem de lhe chamar 'o futuro'. A IA está apenas a reciclar e regurgitar o passado para ser consumido novamente", lança.

A filha de Robin Williams descreveu, em 2023, a possibilidade de recriar a voz do pai pelos sistemas de computação artificiais como "pessoalmente perturbador".

"Não estás a fazer arte, estás a fazer salsichas nojentas e ultra processadas com base na vida de seres humanos, excluindo a história da arte e da música, e depois enfia-as pela goela abaixo de outra pessoa na esperança que esta dê um gosto. Nojento", critica Zelda Williams.