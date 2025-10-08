Menu
  Noticiário das 19h
  08 out, 2025
Nobel da Química entregue a três cientistas por desenvolvimento de estruturas orgânicas metálicas

08 out, 2025 - 10:45 • João Malheiro

As estruturas podem ser usadas para colher água do ar de desertos, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos e catalizar reações químicas.

O Prémio Nobel da Química vai para Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi pelo desenvolvimento de estruturas orgânicas metálicas.

A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta quarta-feira.

Em comunicado, a organização explica que o trio construiu estruturas moleculares com espaço para que gases e outros químicos possam fluir. Desta forma, as estruturas podem ser usadas para colher água do ar de desertos, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos e catalizar reações químicas.

O comité realça que, devido à descobertas dos cientistas agora laureados, muitos químicos conseguiram construir milhares de estruturas metal-orgânicas, que podem ser essenciais para alguns dos desafios científicos mais relevantes dos tempos de hoje.

No ano passado, o Nobel tinha sido entregue a David Baker por design computacional de proteica e Demis Hassabis e John M. Jumper por previsão de estrutura proteica

Este é o terceiro dos Nobel a ser anunciado, depois do da Medicina ser conhecido, esta segunda-feira e o da Física ser anunciado esta terça-feira. Nos próximos dias, serão atribuídos os galardões relativos à Literatura, Ciências Económicas e da Paz.

O Prémio Nobel da Física foi atribuído 116 vezes. Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

