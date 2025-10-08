Poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares vence Prémio Camões 2025

A poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares, autora de uma vasta obra literária em prosa e poesia e de textos científicos, venceu o Prémio Camões 2025, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Ao atribuir o Prémio Camões 2025 a Ana Paula Tavares, é distinguida “a sua fecunda e coerente trajetória de criação estética e, em especial, o seu resgate de dignidade da Poesia”, refere o júri, num comunicado hoje divulgado pela DGLAB.

“O Júri sublinhou que, com a dicção do seu lirismo sem concessões evasivas e com os livres compromissos da produção em crónica e em ficção narrativa, a obra de Ana Paula Tavares ganha também relevante dimensão antropológica em perspetiva histórica”, lê-se no comunicado.

Ana Paula Tavares é a 37.ª personalidade do mundo da literatura em Língua Portuguesa a receber o Prémio Camões.

Junta-se a oito outras mulheres que receberam este galardão: As autoras brasileiras Rachel Queiroz (1993), Lygia Fagundes Telles (2005) e Adélia Prado, as portuguesas Sophia de Mello Breyner Andresen (1999), Maria Velho da Costa (2002), Agustina Bessa-Luís (2004) e Hélia Correia (2015) e a moçambicana Paulina Chiziane (2021).



O Prémio Camões de literatura em língua portuguesa, instituído pelos Governos de Portugal e do Brasil, foi atribuído pela primeira vez em 1989, ao escritor português Miguel Torga.

Em 2024, distinguiu a brasileira Adélia Prado.



