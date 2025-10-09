Cruz Vermelha com nova campanha de recolha de alimentos face ao aumento de pedidos

A Cruz Vermelha Portuguesa realiza a partir desta quinta-feira, nas lojas Lidl, uma nova campanha de angariação de bens alimentares e donativos devido ao aumento da procura de ajuda.

Em comunicado, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) adianta que a campanha "Vale +" vai realizar-se até 19 de outubro em exclusivo em 280 lojas Lidl em todo o país e que, face ao aumento de pedidos de auxílio, entre 2023 e 2024 "o número de famílias apoiadas pela CVP aumentou 60%".

A anterior edição da Campanha "Vale +", realizada em julho passado, permitiu garantir 43.488 refeições a famílias mais vulneráveis, adianta a CVP.

Com esta nova edição, será possível apoiar famílias em situação de maior fragilidade socioeconómica através da compra de vales solidários disponíveis nas caixas de pagamento da cadeia de retalho, enquanto no fim de semana de 11 e 12 de outubro, equipas de voluntários da CVP estarão presentes em diversas lojas aderentes para recolher alimentos e produtos de higiene doados diretamente pelos clientes.

Assente no conceito "A sua escolha VALE MAIS. Para que ninguém fique por ajudar!", a iniciativa "apela à mobilização e à responsabilidade social dos portugueses, num contexto em que os pedidos de ajuda continuam a aumentar de forma significativa, fazendo com que a campanha dê resposta às necessidades básicas das famílias portuguesas".

Na edição anterior, foram angariados 60.273 euros em vales, 71.883 produtos recolhidos em loja (equivalentes a 91.937 euros).

Em 2024, o número de famílias apoiadas com ajuda alimentar pelas 159 Estruturas Locais da CVP aumentou cerca de 58,6%, passando de 60.000 em 2023 para 95.169 em 2024, em todo o território nacional, através da entrega de géneros ou de cartões alimentares, permitindo uma resposta mais ajustada às necessidades individuais.

Com esta nova ação de solidariedade nacional, a CVP afirma que pretende reforçar a importância de envolver e mobilizar a comunidade para dar resposta a esta emergência social cada vez mais abrangente, que afeta não apenas desempregados, mas também famílias com emprego que já não conseguem cobrir despesas básicas.

A CVP explica que os cidadãos podem contribuir com a compra de vales solidários (de 1, 2 e 5 euros) disponíveis nas caixas registadoras das lojas Lidl aderente, vales estes que representam produtos essenciais que serão distribuídos às famílias apoiadas, garantindo um apoio mais flexível e adaptado às suas necessidades.

Pode igualmente ser feita a doação de bens essenciais no próximo fim de semana (de 11 e 12 de outubro) diretamente aos voluntários que estarão presentes em 93 lojas aderentes.