Dexter: Ressurreição com segunda temporada confirmada

A história de Dexter Morgan vai continuar. A SkyShowtime anunciou, esta quinta-feira, que a série "Dexter: Resurrection" ("Dexter: Ressurreição") vai ter uma segunda temporada.

Nesta nova "season" regressam o "showrunner" e produtor executivo Clyde Phillips e regressa também Michael C. Hall, que dá vida à personagem principal. Graças a este papel, Hall já tem na prateleira de casa vitórias no Screen Actors Guild e nos Globo de Ouro.

Nesta primeira temporada, para além de Michael C. Hall, o elenco conta também com Uma Thurman, David Zayas, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar e Peter Dinklage. Há ainda participações especiais de David Dastmalchian, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter e Eric Stonestreet.

"Dexter: Resurrection" continua a trama da série original, Dexter, bem como as restantes variantes: Dexter: New Blood (Dexter: Sangue Novo) e Dexter: Original Sin. Estão todos alocadas na plataforma de streaming SkyShowtime, onde também os cinco primeiros episódios de Dexter: Ressurreição estão já disponíveis. Há novos episódios todas as semanas, garante a plataforma, em comunicado.