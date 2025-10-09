Menu
  • Noticiário das 20h
  • 09 out, 2025
EuroDreams: Veja a chave do sorteio especial desta quinta-feira

09 out, 2025 - 20:36 • Redação

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos.

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 9 de outubro de 2025, é composta pelos números 1 - 3 - 4 - 8 - 20 - 30 e pelo Número de Sonho 3.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

