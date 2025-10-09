Menu
  • 09 out, 2025
Florence + The Machine no NOS Alive de 2026

09 out, 2025 - 10:20 • João Malheiro

A banda regressa a Portugal para promover o disco "Everbody Scream", que será lançado a 31 de outubro.

A+ / A-

Florence + The Machine vai estar no NOS Alive em 2026.

O anúncio desta quinta-feira diz que a artista vai marcar presença no terceiro e último dia do festival, a 11 de julho. No mesmo dia atuam os Buraka Som Sistema.

Nick Cave & The Bad Seeds também já foram confirmados para o festival, para o primeiro dia, a 9 de julho.

O NOS Alive 2026 decorre entre 9 a 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os passes diários custam 84 euros, enquanto os passes de dois dias valem 168 euros.

O passe geral com acesso aos três dias tem um valor de 199 euros.

  • 09 out, 2025
