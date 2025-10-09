Jimmy Kimmel diz que críticos "deturparam maliciosamente" comentários sobre Charlie Kirk

O apresentador de talk show Jimmy Kimmel disse na quarta-feira acreditar que os seus comentários sobre a reacção ao assassinato do ativista político Charlie Kirk foram "intencional e maliciosamente deturpados" pelos críticos antes de o seu programa ser suspenso.

Kimmel provocou a indignação dos conservadores por dizer no seu programa de 17 de Setembro que os apoiantes do presidente Donald Trump estavam desesperados por caracterizar o acusado de assassinar Kirk "como qualquer coisa que não um deles" e por tentar "marcar pontos políticos" com o seu assassinato.

"Não achei que houvesse um grande problema", disse Kimmel sobre a reação inicial aos seus comentários. "Apenas vi isto como uma distorção por parte de algumas redes de comunicação social de direita e tentei corrigir isso."

Em declarações na conferência Bloomberg Screentime, em Los Angeles, Kimmel acrescentou acreditar que os críticos tinham "deturpado intencional e maliciosamente" os seus comentários.

A Walt Disney DIS.N, a estação-mãe da ABC, retirou temporariamente o programa "Jimmy Kimmel Live!" do ar depois de o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr, ter afirmado que o apresentador enganou os telespectadores sobre a alegada afiliação do atirador de Kirk no movimento Make America Great Again, de Trump. Carr pediu às estações locais que reagissem e levantou a possibilidade de a FCC revogar as licenças das estações de televisão locais que não obedecessem.

Kimmel disse que passou o fim de semana após a sua suspensão a falar com a copresidente da Disney Entertainment, Dana Walden, sobre como lidar com a situação.

"Ajudou-me a refletir sobre tudo e a perceber de onde todos estavam a vir", disse Kimmel. "Às vezes posso ser reacionário. Às vezes posso ser agressivo e outras vezes posso ser desagradável. E acho que isso me ajudou a ter estes dias para pensar sobre o assunto."

A Disney reintegrou Kimmel após seis dias fora do ar.

O apresentador disse que disse aos executivos da Disney "o espírito do que eu iria dizer" quando regressou às ondas hertzianas, "em vez de especificamente o que eu iria dizer".

Quando regressou, Kimmel defendeu a sátira política contra o "bullying" de Trump e de responsáveis da sua administração.

A voz de Kimmel embargou de emoção, momentos depois de subir ao palco sob aplausos de pé, e disse: "Nunca foi minha intenção menosprezar o assassinato de um jovem. Não creio que haja nada de engraçado nisso".