Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nobel da Literatura atribuído a László Krasznahorkai

09 out, 2025 - 12:00 • João Malheiro , Maria João Costa

Tem uma obra constituída por romances, ficção breve e guiões. O Comité Nobel destaca a sua visão que "reafirma o poder da arte no meio de terror apocalíptico".

A+ / A-

O Nobel da Literatura foi entregue a László Krasznahorkai.

A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta quinta-feira.

O húngaro é autor de livros editados em Portugal como "Herscht 007769", que será lançado a 20 de outubro pela Cavalo de Ferro, e "O Tango de Satanás", disponível desde 2018, pela Antigona.

"É com muita alegria que partilhamos que o escritor húngaro László Krasznahorkai, autor de Herscht 07769 – que chega às livrarias nacionais a 20 de outubro", celebra a editora Cavalo de Ferro.

Tem uma obra constituída por romances, ficção breve e guiões. O Comité Nobel destaca a sua visão que "reafirma o poder da arte no meio de terror apocalíptico".

"Um grande escritor épico da tradição centro-europeia que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e é caracterizado pelo absurdo e pelo excesso grotesco", acrescenta.

O autor vai estar em Portugal no Festival Literário Internacional de Óbidos, o Folio, a 19 de outubro para uma conversa pelas 15h00.

László Krasznahorkai estudou direito e literatura em Budapeste e foi editor nos anos 80, antes de se dedicar exclusivamente à escrita. Trocou a Hungria comunista por Berlim, em 1987, e viajou pelo Japão, China, e Estados Unidos.

Colaborou com o cineasta húngaro Béla Tarr nas adaptações para cinema de "O Tango de Satanás" e "As Harmonias de Werckmeister" e o trabalho original "O Cavalo de Turim".

Para lá desta distinção, László Krasznahorkai já venceu muitos outros prémios literários, nos quais se incluem o America Award in Literature em 2014, o Man Booker International Prize em 2015, o Prémio Kossuth, o National Book Award for Translated Literature em 2019, o Austrian State Prize em 2022 e o Prix Formentor em 2024.

No ano passado, o Nobel tinha sido entregue à sul-coreana Han Kang, autora de obras como "A Vegetariana", "O Livro Branco" e "Lições de Grego". José Saramago foi o único português até hoje a receber o prémio Nobel da Literatura, há 27 anos.

Este é o quatro dos Nobel a ser anunciado, depois do da Medicina ser conhecido, esta segunda-feira, o da Física ser anunciado esta terça-feira, e o da Química ser atribuído esta quarta-feira. Nos próximos dias, serão indicados os galardões relativos à Paz e à Ciências Económicas.

O Prémio Nobel da Física foi atribuído 118 vezes. Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 09 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026