Nobel da Literatura atribuído a László Krasznahorkai

09 out, 2025 - 12:00 • João Malheiro , Maria João Costa
O Nobel da Literatura foi entregue a László Krasznahorkai.
A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta quinta-feira.
O húngaro é autor de livros editados em Portugal como "Herscht 007769", que será lançado a 20 de outubro pela Cavalo de Ferro, e "O Tango de Satanás", disponível desde 2018, pela Antigona.
"É com muita alegria que partilhamos que o escritor húngaro László Krasznahorkai, autor de Herscht 07769 – que chega às livrarias nacionais a 20 de outubro", celebra a editora Cavalo de Ferro.
Tem uma obra constituída por romances, ficção breve e guiões. O Comité Nobel destaca a sua visão que "reafirma o poder da arte no meio de terror apocalíptico".
"Um grande escritor épico da tradição centro-europeia que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e é caracterizado pelo absurdo e pelo excesso grotesco", acrescenta.
O autor vai estar em Portugal no Festival Literário Internacional de Óbidos, o Folio, a 19 de outubro para uma conversa pelas 15h00.
László Krasznahorkai estudou direito e literatura em Budapeste e foi editor nos anos 80, antes de se dedicar exclusivamente à escrita. Trocou a Hungria comunista por Berlim, em 1987, e viajou pelo Japão, China, e Estados Unidos.
Colaborou com o cineasta húngaro Béla Tarr nas adaptações para cinema de "O Tango de Satanás" e "As Harmonias de Werckmeister" e o trabalho original "O Cavalo de Turim".
Para lá desta distinção, László Krasznahorkai já venceu muitos outros prémios literários, nos quais se incluem o America Award in Literature em 2014, o Man Booker International Prize em 2015, o Prémio Kossuth, o National Book Award for Translated Literature em 2019, o Austrian State Prize em 2022 e o Prix Formentor em 2024.
No ano passado, o Nobel tinha sido entregue à sul-coreana Han Kang, autora de obras como "A Vegetariana", "O Livro Branco" e "Lições de Grego". José Saramago foi o único português até hoje a receber o prémio Nobel da Literatura, há 27 anos.
Este é o quatro dos Nobel a ser anunciado, depois do da Medicina ser conhecido, esta segunda-feira, o da Física ser anunciado esta terça-feira, e o da Química ser atribuído esta quarta-feira. Nos próximos dias, serão indicados os galardões relativos à Paz e à Ciências Económicas.
O Prémio Nobel da Física foi atribuído 118 vezes. Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.