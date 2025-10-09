Setembro foi o mês com a mais baixa audiência deste ano nos cinemas portugueses

Setembro foi o mês com a mais baixa presença de espectadores nas salas de cinema deste ano, com 767.111 entradas, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

De acordo com o ICA, e quando falta ainda contabilizar o último trimestre, a exibição de cinema em Portugal registou em setembro a pior audiência deste ano, abaixo dos 780.953 espectadores acolhidos em março e dos 792.190 contabilizados em fevereiro.

Julho foi o melhor mês em termos de assistência em sala, com 1,1 milhões de espectadores.

No entanto, quando comparado com o mês homólogo de 2024, setembro registou uma subida de 15,4% em número de bilhetes emitidos, com os referidos 767.111 espectadores.

Quanto a receitas de bilheteira, setembro contabilizou 5,1 milhões de euros, o que representou um aumento de 25,6% face a setembro de 2024.

No total dos nove meses de 2025, a exibição de cinema em Portugal somou 53,8 milhões de euros de receita de bilheteira, com uma ligeira descida de 0,7% face ao mesmo período de 2024.

Em audiência, entre janeiro e setembro, os cinemas registaram 8,3 milhões de entradas, com uma quebra de 4,3% comparando com 2024.

Em setembro, o filme mais visto em Portugal foi "The conjuring 4: Extrema-unção", de Michael Chaves, com 211.266 espectadores e 1,5 milhões de euros de bilheteira.