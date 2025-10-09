The Weeknd de regresso a Portugal para um concerto no Estádio do Restelo

Está confirmado: o cantor The Weeknd vai regressar a Portugal para um concerto em Lisboa, no Estádio do Restelo, no dia 5 de setembro de 2026.

O espetáculo faz parte da digressão mundial “After Hours Til Dawn”, na qual o artista canadiano apresenta o seu mais recente álbum, “Hurry Up Tomorrow”.

O evento contará ainda com a participação especial de Playboi Carti como artista convidado.

Os bilhetes para o espetáculo ficam disponíveis a partir do dia 17 de outubro, às 12h00, no site da promotora Live Nation.

A última visita de The Weeknd a Portugal aconteceu em junho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés.

A digressão europeia terá 29 concertos. O pontapé de partida será dado em Paris, no dia de 10 de julho, seguindo-se Amsterdão, Nice, Milão, Frankfurt, Varsóvia, Estocolmo, Londres, Dublin e, por fim, Madrid.