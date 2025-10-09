Menu
  • Noticiário das 7h
  • 09 out, 2025
Warner Music e Netflix negociam filmes baseados em artistas musicais

09 out, 2025 - 07:44 • Reuters

Empresa tem catálogo de direitos de música de artistas lendários. "As histórias que temos são incríveis e nunca foram contadas", diz CEO da Warner Music, Robert Kyncl.

O Warner Music Group WMG.O está a aproximar-se de um acordo com a Netflix NFLX.O para criar uma variedade de filmes e documentários baseados nos artistas e músicas da editora, informou a Bloomberg News na quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Reuters não pôde verificar a reportagem de imediato.

A Warner Music, editora por detrás de artistas como Bruno Mars e Ed Sheeran, e a Netflix não responderam ao pedido de comentários da Reuters.

O CEO da Warner Music, Robert Kyncl, falando na conferência Bloomberg Screentime em Los Angeles, recusou comentar qualquer acordo específico.

"Faz muito sentido para nós fazermos uma parceria com uma empresa que pode dar vida a isto em todo o mundo", disse Kyncl, referindo-se ao catálogo de direitos de música de artistas lendários.

"As histórias que temos são incríveis e nunca foram contadas".

Em julho, a Warner Music e a Bain Capital anunciaram uma joint-venture com o objetivo de adquirir até 1,2 mil milhões de dólares em catálogos musicais.

