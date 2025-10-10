Artista cabo-verdiano Romeu di Lurdes morreu de doença súbita

O músico e ativista cabo-verdiano Romeu di Lurdes morreu, na quinta-feira, em Lisboa, vítima de doença súbita, disse hoje uma irmã à Lusa.

"Ele queixava-se de fortes dores de cabeça, depois teve febre" e tentou repousar, em casa, mas "quando a mãe foi vê-lo", deu o alerta para um ataque que acabaria por vitimá-lo, descreveu a irmã, Cláudia Furtado, residente em Ponta d´Água, cidade da Praia.

Romeu di Lurdes, nome artístico de Carlos Manuel Tavares Lopes, preparava-se para apresentar o seu reportorio num concerto agendado para sábado, na Damaia.

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, publicou uma mensagem de pesar na rede social Facebook, recordando a "singela obra musical" do artista, incluindo "a homenagem que fez às mulheres", além do seu empenho cívico e a "forma pedagógica e inclusiva como se envolveu na política".

O Ministério da Cultura cabo-verdiano manifestou "profundo pesar" pelo falecimento que "deixa a cultura e a criação nacional mais pobres" com a "partida prematura" de uma "figura multifacetada e de notável dedicação", segundo uma nota publicada na mesma rede.

O ministro Augusto Veiga classificou a perda como "irreparável", assinalando o trabalho como instrumentista, compositor, cantor, poeta e político "que sempre se destacou pela entrega às causas culturais e sociais de Cabo Verde".

As mensagens de pesar de outros artistas multiplicaram-se nas redes sociais.

Promotor de projetos de inclusão social, abraçou também a política, concorrendo por duas vezes à Câmara da Praia, capital do arquipélago, a última das quais em 2024, pelo partido Pessoas, Trabalho e Solidariedade (PTS).

Em entrevista à Lusa, em 2016, disse que, entre vários projetos, queria chegar a ministro da Cultura cabo-verdiana, porque acreditava que "para fazer algo importante é preciso estar numa posição decisiva".

Nasceu a 03 de setembro de 1989, no concelho de Santa Cruz, interior da ilha cabo-verdiana de Santiago e foi com o dinheiro da venda de um telemóvel oferecido pela mãe que, aos 18 anos, comprou a primeira guitarra.

Assumia ser "desgastante" conciliar estudos superiores, música e ativismo social, mas sem desistir: "quando damos mais de nós recebemos mais", concluiu.

RS (LFO/RYPE) // VM.

