"As Três da Manhã" entre os três programas matinais mais ouvidos na rádio em Portugal

"As Três da Manhã", o programa das manhãs da Renascença com Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, está entre os três programas da manhã mais ouvidos na rádio portuguesa. Segundo o mais recente estudo Bareme Rádio/Marktest, a Renascença foi ouvida por 1,4 milhões de ouvintes semanalmente.

A rádio também registou uma subida da audiência nos quadros médios e superiores, assim como no alvo entre os 25 e os 34 anos, continuando a rejuvenescer a audiência da Renascença. A audiência cresceu ainda no Interior e Litoral Norte.

A RFM, que também pertence ao Grupo Renascença Multimédia, chega a três milhões de ouvintes semanais, com subidas nos alvos entre os 15 e 24 anos e 25 e 34 anos, e reforçou a audiência no Grande Porto e Interior Norte.

A Mega Hits é a rádio que mais subiu em audiência no mercado, liderando entre as rádios jovens e, face ao concorrente, na faixa etária entre os 15 e 24 anos. O programa "Drive-in" é o programa que mais sobe em audiência entre as rádios jovens.

Ao todo, as rádios do Grupo Renascença Multimédia são ouvidas por mais de 4,1 milhões de pessoas, que representam 58% dos ouvintes de rádio em Portugal. A audiência de rádio continua elevada no país, com 83,6% da população — correspondentes a 7,2 milhões de pessoas — a ouvir regularmente rádio.