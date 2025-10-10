Menu
  • 10 out, 2025
Comissão Europeia analisa segurança infantil no Snapchat e YouTube

10 out, 2025 - 12:06 • Reuters

Comissão está a solicitar às empresas que forneçam informações sobre os seus sistemas de verificação da idade.

A Comissão Europeia está a analisar as salvaguardas para menores no Snapchat, YouTube, Apple App Store e Google Play, de acordo com a sua Lei dos Serviços Digitais, informou a empresa na sexta-feira.

A Comissão está a solicitar às empresas que forneçam informações sobre os seus sistemas de verificação da idade, bem como sobre a forma como impedem os menores de aceder a produtos ilegais, incluindo drogas e cigarros eletrónicos, ou materiais nocivos, como conteúdos que promovam distúrbios alimentares.

"Hoje, juntamente com as autoridades nacionais dos Estados-membros, estamos a avaliar se as medidas tomadas até agora pelas plataformas estão de facto a proteger as crianças", disse a responsável pela tecnologia da UE, Henna Virkkunen.

A Lei de Segurança de Dados (LSD) é uma lei histórica da UE que exige que as empresas online façam mais para combater conteúdos ilegais e prejudiciais nas suas plataformas.

