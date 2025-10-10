DJ britânico Tim Westwood acusado de violação e agressões sexuais contra sete mulheres

O DJ e antiga estrela britânica do hip-hop Tim Westwood, de 68 anos, foi acusado de violação e agressões sexuais contra sete jovens mulheres, algumas menores, entre 1983 e 2016, anunciou esta quinta-feira a polícia britânica.

Este antigo apresentador de rádio da BBC é suspeito de ter praticado quatro violações, nove atentados ao pudor e duas agressões sexuais. Tim Westwood deverá comparecer no tribunal de Westminster, em Londres, a 11 de novembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os factos envolvem sete mulheres, uma das quais tinha 17 anos e duas "entre 17 e 18 anos" na altura, sendo as restantes na casa dos vinte anos. A maior parte dos casos aconteceram no centro de Londres, Inglaterra.

Em 2022, várias mulheres tinham-no acusado de agressões sexuais, o que ele negou veementemente, e a BBC reconheceu então que "poderia ter feito mais" para investigar as denúncias que lhe tinham sido comunicadas.

"A nossa investigação permanece aberta e encorajamos qualquer pessoa envolvida neste caso, ou qualquer pessoa com informações, a manifestar-se", indicou a polícia de Londres num comunicado.

Frequentemente citado como tendo inspirado o personagem Ali G do comediante britânico Sacha Baron Cohen, Tim Westwood começou a sua carreira numa rádio local antes de se mudar para Londres, onde trabalhou na BBC Radio 1 até 2013.

Nos anos de 1990, tornou-se a voz da cultura rap. A BBC tem sido implicada nos últimos anos na gestão de vários casos envolvendo, nomeadamente, agressões sexuais.

Em primeiro lugar, o caso Jimmy Savile, que estalou em 2012, um ano depois da morte deste apresentador estrela, autor de violações e múltiplas agressões sexuais contra menores durante décadas.

Mas também o caso Huw Edwards, ex-apresentador estrela, condenado em 2024 por posse de imagens pedopornográficas. E, em abril, o comediante e antigo apresentador Russell Brand também foi acusado de violações ocorridas há cerca de vinte anos.

O julgamento de Tim Westwood deve ocorrer em junho de 2026.