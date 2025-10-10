Euromilhões: Confira a chave com os números desta sexta-feira

10 out, 2025 - 22:38 • Redação
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, é composta pelos números 6 - 7 - 17 - 20 - 21 e pelas estrelas 1 e 10.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 29 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.