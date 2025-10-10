Menu
  • Noticiário das 0h
  • 10 out, 2025
Cultura

László Krasznahorkai "profundamente feliz" pela distinção do Nobel da Literatura

10 out, 2025 - 00:33 • Lusa

"Este prémio prova que a literatura existe por si só e que ainda é lida", manifesta o vencedor do Nobel da Literatura deste ano. Autor húngaro vai estar em Portugal a 18 e 19 deste mês em no festival literário Foli, em Óbidos.

O escritor húngaro László Krasznahorkai, distinguido esta quinta-feira com o Nobel da Literatura, afirmou-se "profundamente feliz" pela distinção, uma vez que a natureza do galardão prova que a literatura ainda é lida e existe por si mesma.

"Estou profundamente feliz por ter recebido o Prémio Nobel – sobretudo porque este prémio prova que a literatura existe por si só, além de diversas expectativas não literárias, e que ainda é lida. E para aqueles que a leem, oferece uma certa esperança de que a beleza, a nobreza e o sublime ainda existem por si mesmos. Pode oferecer esperança mesmo àqueles em quem a vida em si apenas se esvai", afirma o autor de "O Tango de Satanás", numa declaração por escrito enviada à agência Lusa.

"Confie – mesmo que pareça não haver motivo para tal", remata László Krasznahorkai, que assinou os argumentos de diferentes filmes do cineasta húngaro Béla Tarr, como "O Cavalo de Turim".

László tornou-se no segundo autor do seu país a ser distinguido com este galardão, depois de Imre Kertész (1924-2016) o ter recebido em 2002.

O júri da Academia Sueca, que outorga o prémio, justificou a escolha de László Krasznahorkai "pela sua obra convincente e visionária que, no meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte".

O autor húngaro vai estar este mês em Portugal, nos próximos dias 18 e 19, para participar no festival literário Folio, a decorrer desde hoje em Óbidos, no distrito de Leiria.

O escritor magiar, nascido em 1954, foi já distinguido com outros prémios literários, nomeadamente o America Award in Literature, em 2014, o Man Booker International Prize, em 2015, o Prémio Kossuth e o National Book Award for Translated Literature, em 2019, o Austrian State Prize, em 2022, e o Prix Formentor em 2024.

