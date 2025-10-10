Morreu John Lodge, baixo e voz dos The Moody Blues

Dois anos mais tarde, com a saída de Laine e Warwick, a banda estabeleceu a formação mais duradora, com a entrada de John Lodge e Justin Hayward, agora o único sobrevivente deste núcleo, acabando por se aproximar mais de correntes do rock psicadélico e progressivo desde a viragem da década de 1960 para a seguinte, sobretudo a partir do álbum "Days of Future Passed" (1966).

The Moody Blues, que conquistaram o seu lugar na Rock and Roll Hall of Fame , surgiram em 1964, em Birmingham, no contexto emergente do Rhythm & Blues, no Reino Unido, formados por Ray Thomas, Mike Pinder, Graeme Edge, Denny Laine e Clint Warwick.

Lodge, nascido em Birmingham, em 1943, juntou-se aos The Moody Blues em 1966, e fez parte da banda até à sua última atuação, em 2018, antes da morte de Ray Thomas, um dos cinco fundadores do grupo.

"É com a mais profunda tristeza que anunciamos que John Lodge morreu repentina e inesperadamente", lê-se no comunicado. "John morreu em paz , rodeado pelos seus entes queridos, ao som de The Everly Brothers e Buddy Holly", músicos que adorava.

O vocalista e baixista dos T he Moody Blues, John Lodge , morreu aos 82 anos, anunciou esta sexta-feira a sua família, em comunicado.

Lodge participou em algumas das composições mais conhecidas do grupo, como "Nights In White Satin", "Question" e "Isn"t Life Strange", marcos numa carreira de quase 60 anos, sempre ligada aos The Moody Blues.

Entre os projetos a solo de Lodge contam-se os álbuns "Natural Avenue" (1977), "10,000 Light Years Ago" (2015) e "Days of Future Passed - My Sojourn" (2023), além de "Blue Jays" (1975), com Justin Hayward.

"Todos os que conheceram este homem bondoso sabem que o seu amor pela mulher, Kirsten [com quem viveu desde 1968], e pela sua família eram o que mais importava para ele, acima da sua paixão pela música e pela sua fé", lê-se no comunicado hoje divulgado sobre a morte de John Lodge.

"Vamos sempre sentir falta do seu amor, do seu sorriso, da sua bondade e do seu apoio incondicional e infinito. Estamos de coração partido, mas vamos seguir em frente em paz, rodeados pelo amor que ele tinha por cada um de nós", conclui a mensagem da família, citada pelas agências internacionais de notícias.

The Moody Blues, que se mantiveram ativos até 2010 - antes do regresso aos palcos em 2018 -, venderam mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo, de acordo com o site oficial.

"Nights in White Satin", uma das canções mais famosas da banda, foi lançada em 1967. O seu derradeiro álbum de estúdio, "December", data de 2003.