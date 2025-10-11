Diane Keaton morre aos 79 anos

Diane Keaton, uma das atrizes mais respeitadas e singulares da história do cinema norte-americano, morreu aos 79 anos, este sábado.

Nascida em Los Angeles em 1946, Diane Hall adotou o apelido artístico Keaton — o nome de solteira da mãe — quando iniciou a carreira em Nova Iorque, na década de 1960. Depois de uma breve passagem pela Broadway, destacou-se ao ser escolhida por Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams em “O Padrinho”, em 1972.

O papel lançou-a para a fama e deu início a uma carreira notável que incluiu colaborações com Woody Allen, nomeadamente em “Annie Hall” (1977), filme pelo qual ganhou o Óscar de Melhor Atriz.

“A coisa mais amável que alguém fez por mim foi dar-me o papel em ‘O Padrinho’ — e eu nem sequer tinha lido o livro”, disse Keaton numa entrevista em 2022.

Ao longo das décadas seguintes, construiu uma filmografia diversificada, participando em obras como “O Clube das Divorciadas”, “Doido por Ti”, “Baby Boom”, “O Pai da Noiva” e “Alguém Tem de Ceder”, onde voltou a ser nomeada para um Óscar.

Keaton também se destacou como realizadora e produtora. Nunca casada, Keaton adotou dois filhos — Dexter e Duke — nos anos 1990 e 2000, respetivamente. “Sou uma mulher estranha. Nunca quis ser esposa. Mas quis ser mãe, e mergulhei de cabeça nisso,” confessou em 2008.