Passito a passito, tartaruga-verde deixa lista de espécies em risco de extinção

A tartaruga-verde está oficialmente fora do clube das espécies em risco de extinção e pode-se deixar arrastar pelas ondas com maior tranquilidade, dizem os cientistas.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) partilhou esta sexta-feira a nova "Lista de Espécies em Ameaça" e confirmou-se uma melhoria no seu estado passando de "Em Perigo" para "Pouco Preocupante". Este comunicado foi revelado no congresso mundial da UICN em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Fazer sopa de tartaruga, comer ovos como iguaria e carapaça para decoração são hábitos históricos não recomendados pelos cientistas que colocaram esta espécie em risco. Ou seja, o seu habitat estava danificado por ação humana e, por isso, pelas alterações climáticas. A população aumentou aproximadamente 28% desde a década de 1970, apesar das ameaças persistentes, mas não era suficiente.

"A recuperação global em curso da tartaruga-verde é um exemplo poderoso do que a conservação global coordenada ao longo de décadas pode alcançar para estabilizar e até mesmo restaurar as populações de espécies marinhas de longa vida", declarou Roderic Mast, copresidente do Grupo de Especialistas em Tartarugas Marinhas da Comissão de Sobrevivência de Espécies da UICN.

A boa-nova para a biodiversidade é resultado do patrulhamento de praias e da "proteção das fêmeas em nidificação e dos seus ovos na praias", evitando a captura acidental por redes de pesca.

Os cientistas da UICN alertam a necessidade de reduzir "a colheita insustentável de tartarugas e ovos para consumo humano", já que as tartarugas-verdes ainda estão muito abaixo dos números históricos. Camboja, Cabo Verde, Myanmar e Quénia são, por exemplo, alguns dos países que a organização não-governamental Fauna e Flora está a investir esforços para proteger a espécie que vive em águas tropicais e subtropicais por todo o mundo.



Neste momento, duas das sete espécies vivas de tartarugas marinhas estão criticamente ameaçadas. Na Austrália, estão a nascer menos crias de tartaruga e a ajuda para conservação é urgente.

A lista inclui, na integra, 172.620 espécies, das quais 48 mil em ameaça de extinção – um aumento de 6.559 espécies em geral em relação à versão anterior do documento.

As focas do Ártico são uma das novas entradas na lista como animal em risco extinção, devido à perda de gelo marinho devido às alterações climáticas.