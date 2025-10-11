Totoloto: Veja a chave deste sábado 11 de outubro

11 out, 2025 - 23:17 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 11 de outubro de 2025 é composta pelos números 6 - 8 - 11 - 28 - 40 + Número da Sorte 1.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 4,8 milhões de euros.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.