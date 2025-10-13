​Keira Knightley não sabia do boicote a JK Rowling. “Espero que todos encontremos respeito”

13 out, 2025 - 17:40 • Cristina Nascimento
A atriz britânica Keira Knightley garante que desconhecia a existência de um boicote à escritora JK Rowling.
Em entrevista ao site Decider, a atriz foi questionada sobre a sua participação nos novos audio-livros Harry Potter, nos quais dará voz à Professora Dolores Umbridge, e se estava a par desse pedido de cancelamento.
“Não sabia disso, não. Sinto muito”, começou por dizer a atriz.
JK Rowling tem estado envolta em polémica devido as suas posições contras pessoas transgénero.
Keira Knightley considerou que atualmente vive-se “um período em que precisamos descobrir como conviver”.
“Todos temos opiniões muito diferentes. Espero que todos encontremos respeito”, rematou.