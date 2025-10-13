Menu
  • Noticiário das 19h
  • 13 out, 2025
​Keira Knightley não sabia do boicote a JK Rowling. “Espero que todos encontremos respeito”

13 out, 2025 - 17:40 • Cristina Nascimento

Atriz será a voz da Professora Dolores Umbridge nos novos audio-livros da saga Harry Potter. Keira Knightley garante que desconhecia a existência de um pedido de boicote à escritora.

A+ / A-

A atriz britânica Keira Knightley garante que desconhecia a existência de um boicote à escritora JK Rowling.

Em entrevista ao site Decider, a atriz foi questionada sobre a sua participação nos novos audio-livros Harry Potter, nos quais dará voz à Professora Dolores Umbridge, e se estava a par desse pedido de cancelamento.

“Não sabia disso, não. Sinto muito”, começou por dizer a atriz.

JK Rowling tem estado envolta em polémica devido as suas posições contras pessoas transgénero.

Keira Knightley considerou que atualmente vive-se “um período em que precisamos descobrir como conviver”.

“Todos temos opiniões muito diferentes. Espero que todos encontremos respeito”, rematou.

