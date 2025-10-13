Menu
  • Noticiário das 10h
  • 13 out, 2025
Nobel da Economia vai para três economistas que explicaram crescimento através da inovação

13 out, 2025 - 10:45 • João Malheiro

"O trabalho dos laureados prova que o crescimento económico não pode ser dado como garantido. Tem de ser mantido através de mecanismos criativos e inovadores, para não cairmos na estagnação", refere o Comité.

O Nobel da Economia vai para Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt por terem explicado a chave para obter crescimento económico através da inovação.

A decisão do Comité Nobel foi conhecida esta segunda-feira.

Joel Mokyr identificou e desenvolveu alguns dos pré-requisitos para crescimento sustentado através de progresso tecnológico.

Já Philippe Aghion e Peter Howitt desenvolveram a teoria de crescimento económico através do modelo matemático da destruição criativa: Quando um novo produto entra no mercado, as empresas que vendem produtos ultrapassados acabam por sofrer.

No ano passado, o prémio de Ciências Económicas foi atribuído a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson por trabalhos sobre diferença em prosperidade entre nações.

Este é o último dos Nobel a ser anunciado, depois do da Medicina ser conhecido, na última segunda-feira, o da Física ser anunciado na terça-feira, o da Química ser atribuído na quarta-feira, o da Literatura ser indicado na quinta-feira e o da Paz ser entregue na sexta-feira.

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído 56 vezes. Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

