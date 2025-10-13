​Taylor Swift lança série documental sobre bastidores da Eras Tour

13 out, 2025 - 16:46 • Cristina Nascimento
Taylor Swift anunciou para 12 dezembro a transmissão dos dois primeiros episódios de uma série documental sobre os bastidores da Eras Tour.
O anúncio foi feito no canal de Instagram da cantora que, em dezembro, completa 36 anos.
No texto da publicação Swift escreve que saibam estar a viver “o fim de uma era” e que queriam “lembrar cada momento que levou ao clímax do capítulo mais importante e intenso das nossas vidas”.
Assim, permitiram que fossem capturadas imagens da digressão e “todas as histórias tecidas ao longo dela”.
A série documental, que terá seis episódios no total, vai ser exibida na Disney+.
A Eras Tour, que passou por Portugal, esteve na estrada durante quase dois anos, tendo chegado ao fim em dezembro de 2024. Segundo o The New York Times, a digressão resultou na venda de bilhetes no valor de dois mil milhões de dólares.
Segundo o jornal norte americano este valor não inclui venda de merchandising, nem revenda de bilhetes.