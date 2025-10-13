​Taylor Swift lança série documental sobre bastidores da Eras Tour

Taylor Swift anunciou para 12 dezembro a transmissão dos dois primeiros episódios de uma série documental sobre os bastidores da Eras Tour.

O anúncio foi feito no canal de Instagram da cantora que, em dezembro, completa 36 anos.

No texto da publicação Swift escreve que saibam estar a viver “o fim de uma era” e que queriam “lembrar cada momento que levou ao clímax do capítulo mais importante e intenso das nossas vidas”.

Assim, permitiram que fossem capturadas imagens da digressão e “todas as histórias tecidas ao longo dela”.

A série documental, que terá seis episódios no total, vai ser exibida na Disney+.