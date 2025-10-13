Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Música

​Taylor Swift lança série documental sobre bastidores da Eras Tour

13 out, 2025 - 16:46 • Cristina Nascimento

Série terá seis episódios, os dois primeiros já têm data de transmissão na Disney+.

A+ / A-

Taylor Swift anunciou para 12 dezembro a transmissão dos dois primeiros episódios de uma série documental sobre os bastidores da Eras Tour.

O anúncio foi feito no canal de Instagram da cantora que, em dezembro, completa 36 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No texto da publicação Swift escreve que saibam estar a viver “o fim de uma era” e que queriam “lembrar cada momento que levou ao clímax do capítulo mais importante e intenso das nossas vidas”.

Assim, permitiram que fossem capturadas imagens da digressão e “todas as histórias tecidas ao longo dela”.

A série documental, que terá seis episódios no total, vai ser exibida na Disney+.

A Eras Tour, que passou por Portugal, esteve na estrada durante quase dois anos, tendo chegado ao fim em dezembro de 2024. Segundo o The New York Times, a digressão resultou na venda de bilhetes no valor de dois mil milhões de dólares.

Segundo o jornal norte americano este valor não inclui venda de merchandising, nem revenda de bilhetes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)