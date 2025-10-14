Conheça os jornalistas laureados com os 40.º Prémios Gazeta

O fotojornalista António Pedro Santos, da agência Lusa, venceu o prémio Gazeta de Fotografia pela fotorreportagem realizada na sequência da deposição de Bashar al-Assad, a 08 de dezembro de 2024, divulgada por diversos órgãos de comunicação.

O conjunto de fotografias de António Pedro Santos agora distinguido ilustrou as reportagens com o título genérico "A esperança venceu na Síria", realizadas na sequência da deposição de Bashar al-Assad, indica em comunicado o Clube de Jornalistas, promotor dos Prémios Gazeta.

O júri dos Prémios Gazeta 2024, que assinalou a sua 40.ª edição, atribuiu o prémio Gazeta de Mérito a Mário Zambujal, destacando a sua "longa carreira jornalística", iniciada na década de 1960 no jornal "A Bola".

Mário Zambujal passou depois pelo Diário de Lisboa, foi subdiretor do "Record", chefe de redação d'O Século e do "Diário de Notícias", diretor do "Mundo Desportivo", d'"O Jornal" e do "Se7e", diretor-interino do "Tal & Qual" e colunista do 24 Horas. Já na RTP, onde permaneceu durante 20 anos, destacou-se como apresentador do programa desportivo "Grande Encontro".

"Escritor de renome, foi em 1984 distinguido com o grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e, em 2016, com a medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa. Presidiu à Direção do Clube de Jornalistas entre 2007 e 2021", lê-se no comunicado.

Por sua vez, o prémio Gazeta de Televisão foi atribuído a Jacinto Godinho e Carlos Oliveira, autores do documentário "Os Olhos da Revolução", emitido pela RTP 1 em 26 de abril de 2024.

"Partindo do arquivo da televisão pública, é desenvolvida uma investigação sobre as primeiras imagens do 25 de Abril de 1974 -- captadas por uma equipa de televisão francesa, que sabia de antemão do golpe; por um operador e um assistente de câmara da RTP, que avançaram para o terreno por sua iniciativa; por um cineasta amador", refere o Clube de Jornalistas.

O prémio Gazeta de Imprensa foi entregue a Clara Teixeira, Joana Loureiro, Luísa Oliveira, Rui Antunes, Sara Rodrigues e Sónia Calheiros (textos), Lucília Monteiro, Luís Barra e José Carlos Carvalho (fotos), pela reportagem "Imigrantes -- Os braços que nos alimentam", publicada em 01 de fevereiro de 2024 na revista Visão.

Neste trabalho jornalístico, os autores "demonstram -- através de uma abordagem exaustiva -- quão positivo é para a riqueza do país, em diversos domínios, o contributo de "quem veio de longe, à procura do seu pedaço de sol", destaca o promotor.

Maria Augusta Casaca foi a vencedora do prémio Gazeta de Rádio, após ter percorrido o país para a reportagem "Abril passou por aqui", emitida na TSF em 24 de abril de 2024, "em busca de traços e testemunhos das campanhas de dinamização cultural e ação cívica".

Quanto ao prémio Gazeta de Multimédia, foi conquistado por Joana Gorjão Henriques (investigação e texto), Joana Bougard (edição multimédia) e José Carvalheiro (edição de imagem), autores de "Anatomia de uma detenção pela PSP", uma reportagem divulgada pelo jornal Público em 03 de novembro de 2024.

Segundo refere o Clube de Jornalistas, "o trabalho recorre a um conjunto de recursos técnicos e a uma multiplicidade de fontes para reconstituir, a par e passo, o caso dos jovens detidos após um protesto contra uma manifestação anti-imigração promovida pelo Chega".

Tatiana Felício foi distinguida com o prémio Gazeta Revelação pela reportagem "O rio que nos une", da série A1 Doc, transmitida pela Antena 1 em 19 de março de 2024 e considerada "um registo, com particular sensibilidade, das relações entre as vilas de Alcoutim (Portugal) e Sanlúcar del Guadiana (Espanha), separadas pelo rio fronteiriço, mas que ao longo da história nunca deixaram de cultivar um sentimento de pertença comum".

Finalmente, o prémio Gazeta de Imprensa Regional, da responsabilidade da direção do Clube de Jornalistas, foi atribuído ao Diário do Alentejo, semanário com sede em Beja, que se apresenta como "regionalista independente".

Fundado em 01 de junho de 1932, o Diário do Alentejo é apresentado como "o único jornal público do país", tendo vindo a revelar-se "particularmente atento às novas realidades sociais de uma região em mudança, incluindo o elevado peso de comunidades migrantes".

Nesta 40.ª edição, o júri dos Prémios Gazeta 2024 foi composto por Eugénio Alves (CJ), que presidiu, Cesário Borga (CJ), Eva Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda Mestrinho (jornalista), Elisabete Caramelo (professora universitária), Dina Soares (jornalista), Joaquim Furtado (jornalista),Fernando Cascais (professor universitário aposentado), Jorge Leitão Ramos (crítico de cinema e televisão), José Rebelo (professor jubilado do ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa), Inácio Ludgero (fotojornalista) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).