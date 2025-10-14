Escritor Paulo Moreiras vence Prémio PEN de Ficção Narrativa

O escritor Paulo Moreiras foi distinguido esta terça-feira com o Prémio PEN de Ficção Narrativa pelo romance "A Vida Airada de Dom Perdigote" (2023), tornando-se uma das obras recentes mais marcantes da ficção portuguesa. Esta é uma premiação patrocinada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e da Biblioteca (DGLAB).

A decisão foi unânime e a obra publicada pela Casa das Letras foi qualificada como um "notável fôlego romanesco" e um exemplo de "virtuosismo no género picaresco e no romance histórico", segundo o júri composto por Sérgio Guimarães Sousa, Teresa Carvalho e Everton Machado.

Com um início de carreira marcado por narrativas em banda desenhada, este prémio reafirma Paulo Moreiras como um dos principais autores da tradição picaresca na literatura portuguesa contemporânea

Elogia-se a "opulência lexical invulgar" e o "investimento notável na expressividade literária" do autor reconhecido por outros romances como, por exemplo, "Os Dias de Saturno" (2009), mas também por contos como "O Caminho do Burro" (2021).

"A Vida Airada de Dom Perdigote" foi apresentado pela primeira vez na Póvoa de Varzim, durante o festival Correntes d'Escritas, e sucede a "Misericórdia" de Lídia Jorge, vencedora da edição do ano passado.