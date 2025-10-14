Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Literatura

Escritor Paulo Moreiras vence Prémio PEN de Ficção Narrativa

14 out, 2025 - 22:30 • Redação

Paulo Moreiras destaca-se pelo "notável fôlego romanesco" no romance "A Vida Airada de Dom Perdigote" (2023), segundo o júri.

A+ / A-

O escritor Paulo Moreiras foi distinguido esta terça-feira com o Prémio PEN de Ficção Narrativa pelo romance "A Vida Airada de Dom Perdigote" (2023), tornando-se uma das obras recentes mais marcantes da ficção portuguesa. Esta é uma premiação patrocinada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e da Biblioteca (DGLAB).

A decisão foi unânime e a obra publicada pela Casa das Letras foi qualificada como um "notável fôlego romanesco" e um exemplo de "virtuosismo no género picaresco e no romance histórico", segundo o júri composto por Sérgio Guimarães Sousa, Teresa Carvalho e Everton Machado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com um início de carreira marcado por narrativas em banda desenhada, este prémio reafirma Paulo Moreiras como um dos principais autores da tradição picaresca na literatura portuguesa contemporânea

Elogia-se a "opulência lexical invulgar" e o "investimento notável na expressividade literária" do autor reconhecido por outros romances como, por exemplo, "Os Dias de Saturno" (2009), mas também por contos como "O Caminho do Burro" (2021).

"A Vida Airada de Dom Perdigote" foi apresentado pela primeira vez na Póvoa de Varzim, durante o festival Correntes d'Escritas, e sucede a "Misericórdia" de Lídia Jorge, vencedora da edição do ano passado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 14 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)