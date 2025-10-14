Menu
  • Noticiário das 20h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
Euromilhões: Confira a chave com os números desta terça-feira

14 out, 2025 - 20:23

Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 14 de outubro de 2025, é composta pelos números 5 - 8 - 14 - 16 - 18 e pelas estrelas 3 e 10.

Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

