Fenómeno de popularidade da BD japonesa "Sailor Moon" sai em Portugal

A banda desenhada japonesa "Sailor Moon", feita nos anos 1990 por Naoko Takeuchi e que se tornou num fenómeno de popularidade, com séries animadas, filmes, espetáculos e videojogos, começa a ser publicada no dia 20 em Portugal.

"Sailor Moon - Navegantes da Lua" terá 12 volumes, sendo este ano editado apenas o primeiro e os restantes a um ritmo de três livros anuais, como contou à agência Lusa fonte da editora Distrito Manga, do grupo Penguin Random House.

Segundo a mesma fonte, esta é a primeira edição oficial da série de banda desenhada japonesa em português europeu, numa adaptação e revisão da edição brasileira, fruto de uma parceria com a editora JBC Brasil.

"Navegantes da Lua" é uma popular manga (designação para a banda desenhada produzida no Japão) que foi originalmente publicada numa revista entre 1991 e 1997, apresentando Tsukino Usagi, uma adolescente que descobre ter poderes mágicos e a quem cabe uma missão de lutar contra as forças do mal.

Na altura, a desenhadora e argumentista Naoko Takeuchi (1967) já tinha publicado as BD "Maria" e "The Cherry Project" e queria desenhar uma história com super-heroínas, tendo sido desafiava pelo editor a desenhá-las com uniformes de marinheiro, muito populares no Japão.

Associada a uma ideia de empoderamento das mulheres e pioneira na representação de personagens queer, "Sailor Moon" tornou-se num dos maiores fenómenos de popularidade da BD japonesa, desdobrando-se em vários conteúdos de entretenimento, como séries de animação, exibidas na televisão portuguesa desde os anos 1990, filmes atualmente em "streaming", e muitas linhas narrativas de fantasia e ação protagonizadas por jovens guerreiras.

"Navegantes da Lua" fará parte de um catálogo da editora portuguesa Distrito Manga, no qual estão já a ser publicadas, ou reeditadas, outras séries de banda desenhada japonesa como "Ataque dos titãs", de Hajime Isayama, "Ghost in the shell", de Shirow Masamune, e "Akira", de Katsuhiro Otomo.