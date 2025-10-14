Guggenheim Bilbau apresenta "Anatomia do Espaço" de Vieira da Silva

O Museu Guggenheim Bilbau, em Espanha, inaugura esta quinta-feira uma retrospetiva da obra da pintora Maria Helena Vieira da Silva, recuando aos quadros pincelados desde os anos 1930 até ao final da década de 1980.

"Anatomia do Espaço" passeia por paisagens urbanas arquitetónicas reais e imaginárias que (des)formataram as referências culturais portuguesas.

Movimentos, corpos, sombras e até a Segunda Guerra Mundial serviram de inspiração aos desenhos de Vieira da Silva. Nos labirintos e encruzilhadas de linhas, a exposição da artista francesa que morou, por uns tempos, junto à Praça das Amoreiras, Lisboa, reparte-se em diferentes secções e memórias da linguagem visual.

Nascida em Lisboa e formada em Paris, Vieira da Silva influenciou movimentos de vanguarda como o cubismo e o futurismo e foi distinguida com vários prémios, inclusive o título honorífico de "Comendadora da Ordem das Artes e das Letras", atribuído pelo governo francês, em 1960.