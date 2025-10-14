Menu
Espanha

Guggenheim Bilbau apresenta "Anatomia do Espaço" de Vieira da Silva

14 out, 2025 - 18:21 • Redação

"Anatomia do Espaço" passeia por paisagens urbanas arquitetónicas reais e imaginárias de Maria Helena Vieira da Silva e vai estar, a partir desta quinta-feira, em exposição no museu espanhol.

A+ / A-

O Museu Guggenheim Bilbau, em Espanha, inaugura esta quinta-feira uma retrospetiva da obra da pintora Maria Helena Vieira da Silva, recuando aos quadros pincelados desde os anos 1930 até ao final da década de 1980.

"Anatomia do Espaço" passeia por paisagens urbanas arquitetónicas reais e imaginárias que (des)formataram as referências culturais portuguesas.

Movimentos, corpos, sombras e até a Segunda Guerra Mundial serviram de inspiração aos desenhos de Vieira da Silva. Nos labirintos e encruzilhadas de linhas, a exposição da artista francesa que morou, por uns tempos, junto à Praça das Amoreiras, Lisboa, reparte-se em diferentes secções e memórias da linguagem visual.

Nascida em Lisboa e formada em Paris, Vieira da Silva influenciou movimentos de vanguarda como o cubismo e o futurismo e foi distinguida com vários prémios, inclusive o título honorífico de "Comendadora da Ordem das Artes e das Letras", atribuído pelo governo francês, em 1960.

Tragic Maritime Story. Maria Helena Vieira da Silva (1944). Foto: Guggenheim Bilbao
Tragic Maritime Story. Maria Helena Vieira da Silva (1944). Foto: Guggenheim Bilbao
The Hall way. Maria Helena Vieira da Silva (1948). Foto: Guggenheim Bilbao
The Hall way. Maria Helena Vieira da Silva (1948). Foto: Guggenheim Bilbao
The Tiled Rooom. Maria Helena Vieira da Silva (1935). Foto: Guggenheim Bilbao
The Tiled Rooom. Maria Helena Vieira da Silva (1935). Foto: Guggenheim Bilbao
Composition. Maria Helena Vieira da Silva (1936). Foto: Guggenheim Bilbao
Composition. Maria Helena Vieira da Silva (1936). Foto: Guggenheim Bilbao
The Card Game. Maria Helena Vieira da Silva (1937). Foto: Guggenheim Bilbao
The Card Game. Maria Helena Vieira da Silva (1937). Foto: Guggenheim Bilbao

Com a curadoria da diretora de Coleções da National Portrair Gallery de Londres, Flavia Frigeri, as obras do dossiê em exposição "captam a essência de um mundo em perpétua transformação", segundo o museu espanhol.

Neste momento, recorda-se a obra da pintora um pouco por todo o mundo: no Centre Georges Pompidou, de Paris; no MoMa, em Nova Iorque; na Tate Collection, de Londres; no Thyssen-Bornemisza, de Madrid; no Art Institute of Chicago; no Ashmolean Museum, em Oxford; e na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.

Este memorando artístico da carreira de Vieira da Silva vai estar pelas paredes de Guggenheim Bilbau até 22 de fevereiro de 2026.

