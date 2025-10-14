Livro "A Legião Estrangeira" de Clarice Lispector chega às livrarias segunda-feira

O livro "A Legião Estrangeira", da brasileira Clarice Lispector (1920-1977), é publicado em Portugal pela primeira vez, chegando às livrarias na próxima segunda-feira, anunciou a Companhia das Letras.

O livro reúne 13 contos e "mais de uma centena de crónicas, ensaios, textos híbridos", segundo a editora do grupo Penguin Random House, em comunicado.

"Sob o holofote da escrita inigualável de Clarice Lispector, desfilam o aborrecimento quotidiano, o estranhamento do mundo, o enigma da criação artística e uma fundacional solidão. De "Os desastres de Sofia" ou "O ovo e a galinha" a "Instantâneo de uma senhora" ou "Uma imagem de prazer"", este título inédito em Portugal "reconstrói ideias sobre erotismo, velhice, laços de amizade, preceitos sociais, valores de família, ligações perigosas".

"Com este volume, recuperamos a edição original de "A legião estrangeira", conforme organizada pela autora em 1964, e até agora inédita em Portugal", afirma o grupo editorial.

Clarice Lispector nasceu a 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia. Aos 2 anos, a sua família, para fugir à guerra civil e à perseguição e aos ataques contra judeus, emigrou para o nordeste do Brasil, onde mudou de nome.

Em 1939, Clarice Lispector foi estudar Direito no Rio de Janeiro. No ano seguinte, começou a trabalhar como jornalista e publicou, numa revista, o primeiro conto.

Casada desde 1943 com um diplomata, a partir do ano seguinte viveu na Europa - Nápoles, Berna, Torquay - e em Washington, até que regressou ao Brasil em 1959, após o divórcio.

Clarice Lispector protagonizou uma carreira literária de cerca de 40 anos, publicou cerca de 20 livros, entre romances, contos, crónicas, correspondência, artigos vários e ficção infantil.

Morreu no Rio de Janeiro, em dezembro de 1977, na véspera de completar 57 anos.