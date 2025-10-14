MARO atua em março em Lisboa e Porto para promover novo álbum

A cantora e multi-instrumentista portuguesa MARO atua em março nos Coliseus de Lisboa e Porto, no âmbito de uma digressão internacional, que começa em Berlim e termina em Los Angeles. De acordo com informação disponível na página oficial de MARO nas redes sociais, a digressão europeia e norte-americana "So Much Has Changed", que começa a 5 de março em Berlim e termina a 30 de abril em Los Angeles, inclui concertos no Coliseu dos Recreios em Lisboa, a 26 de março, e no Coliseu do Porto, a 28 de março. Os bilhetes para as duas datas estarão à venda a partir das 10h00 de sexta-feira, segundo a promotora Everything is New, em comunicado. "So Much Has Changed" é o título do novo álbum da cantora, a ser editado em 27 de janeiro e cujo primeiro "single" será divulgado na quinta-feira. De acordo com a promotora, com o novo álbum, "uma celebração de um som mais luminoso e positivo, MARO inicia um novo capítulo, levando em 2026 o seu espetáculo em formato de banda completa às audiências de todo o mundo".

MARO é o nome artístico de Mariana Secca, cantora e multi-instrumentista lisboeta que fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos. Em 2018, editou o primeiro álbum, homónimo, dividido em três volumes e que condensa, de forma cronológica, tudo aquilo que compôs desde os primeiros temas da infância até 2017, ano em que terminou os estudos nos Estados Unidos. Em entrevista à agência Lusa em 2018, quando editou a terceira parte do álbum de estreia, afirmou que queria ter completa liberdade para se movimentar em diferentes géneros musicais, da música eletrónica ao r&b e à pop, e revelou que deve a Milton Nascimento a vontade de ser artista. "Ele é das razões mais óbvias pelas quais estou a cantar", disse. Tendo a Internet como principal aliado e âncora na divulgação, MARO disponibilizou no portal Youtube dezenas de vídeos com músicos que passaram por Berklee, com quem gravou o álbum de estreia, e também as gravações feitas nos últimos anos, de duetos à distância com artistas como Antonio Sanchez, Eric Clapton, Mayra Andrade, Maria Gadú, Luísa Sobral, Rui Veloso, Ivan Lins, Pablo Alborán, António Zambujo, Silvia Pérez Cruz e Dino D"Santiago.