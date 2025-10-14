MARO atua em março em Lisboa e Porto para promover novo álbum

14 out, 2025 - 13:46 • Lusa
A cantora e multi-instrumentista portuguesa MARO atua em março nos Coliseus de Lisboa e Porto, no âmbito de uma digressão internacional, que começa em Berlim e termina em Los Angeles.
De acordo com informação disponível na página oficial de MARO nas redes sociais, a digressão europeia e norte-americana "So Much Has Changed", que começa a 5 de março em Berlim e termina a 30 de abril em Los Angeles, inclui concertos no Coliseu dos Recreios em Lisboa, a 26 de março, e no Coliseu do Porto, a 28 de março.
Os bilhetes para as duas datas estarão à venda a partir das 10h00 de sexta-feira, segundo a promotora Everything is New, em comunicado.
"So Much Has Changed" é o título do novo álbum da cantora, a ser editado em 27 de janeiro e cujo primeiro "single" será divulgado na quinta-feira.
De acordo com a promotora, com o novo álbum, "uma celebração de um som mais luminoso e positivo, MARO inicia um novo capítulo, levando em 2026 o seu espetáculo em formato de banda completa às audiências de todo o mundo".
MARO é o nome artístico de Mariana Secca, cantora e multi-instrumentista lisboeta que fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.
Em 2018, editou o primeiro álbum, homónimo, dividido em três volumes e que condensa, de forma cronológica, tudo aquilo que compôs desde os primeiros temas da infância até 2017, ano em que terminou os estudos nos Estados Unidos.
Em entrevista à agência Lusa em 2018, quando editou a terceira parte do álbum de estreia, afirmou que queria ter completa liberdade para se movimentar em diferentes géneros musicais, da música eletrónica ao r&b e à pop, e revelou que deve a Milton Nascimento a vontade de ser artista.
"Ele é das razões mais óbvias pelas quais estou a cantar", disse.
Tendo a Internet como principal aliado e âncora na divulgação, MARO disponibilizou no portal Youtube dezenas de vídeos com músicos que passaram por Berklee, com quem gravou o álbum de estreia, e também as gravações feitas nos últimos anos, de duetos à distância com artistas como Antonio Sanchez, Eric Clapton, Mayra Andrade, Maria Gadú, Luísa Sobral, Rui Veloso, Ivan Lins, Pablo Alborán, António Zambujo, Silvia Pérez Cruz e Dino D"Santiago.
Em 2022, MARO venceu o Festival da Canção com o tema "Saudade, Saudade", no qual era acompanhada ao vivo por mais quatro cantoras portuguesas, tendo representado Portugal no 66.º Festival da Eurovisão, que aconteceu em Turim, Itália.
Com "Saudade, saudade", Portugal alcançou o nono lugar, uma posição que já tinha obtido em duas outras competições.
O mais recente álbum de originais de MARO, "hortelã", editado em 2023, valeu-lhe o Prémio José Afonso 2024.
Maioritariamente cantado em português e composto por dez temas, "hortelã" é um álbum de guitarra e voz, coproduzido por MARO com dois amigos guitarristas, Darío Barroso e Pau Figueres.
Depois de ter integrado a banda de Jacob Collier na digressão "Djesse World Tour" do músico, já abriu concertos para artistas como Jessie J, Gipsy Kings, Charlotte Cardin, The Paper Kites e Shawn Mendes.