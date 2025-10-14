Morreu o cantor D'Angelo aos 51 anos

O cantor D'Angelo morreu aos 51 anos, confirmou a família à revista "Variety".

Michael Eugene Archer, como era conhecido fora do nome artístico, foi vítima de um cancro no pâncreas.

O artista de R&B lançou três álbuns ao longo da carreira: "Brown Sugar", "Voodoo" e "Black Messiah".

O seu maior êxito foi o single "Untitled (How Does It Feel)", que contou também com um videoclipe polémico, em que o cantor surge nu.

Ao longo da carreira, conquistou quatro Grammys, pelos seus últimos dois álbuns.

Apesar da fama que chegou a ter em tempos, D'Angelo afastou-se da ribalta durante vários anos

Segundo o produtor e músico Raphael Saadiq, em 2024, D'Angelo estava a preparar um quarto álbum, mais de dez anos depois do lançamento de "Black Messiah". O disco ainda deve ser lançado, a título póstumo.